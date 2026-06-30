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Olimpia Milano, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdı!

Olimpia Milano, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 14:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Olimpia Milano, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdı!
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EA7 Emporio Armani Milan Basketbol Takımı, başantrenör Ettore Messina ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada "Ettore Messina'ya hem antrenör hem de Basketbol Operasyonları Başkanı olarak üstlendiği görevlerdeki çalışması ve kulübün saha içinde ve dışında teknik ve organizasyonel düzeyde büyümesine olan katkısı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

EA7 Emporio Armani Milan ile 3 İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan 66 yaşındaki çalıştırıcı, İtalyan temsilcisini 29 yıl aradan sonra 2021'de Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonuna taşıyan isim oldu.

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