Mardin 1969 Spor, Muammer Denizhan Taşkan ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Muammer Denizhan Taşkan'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Muammer Denizhan Taşkan ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Muammer Denizhan Taşkan ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.