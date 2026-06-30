Emre Mor için büyük sürpriz: Nijmegen'e gitti!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Emre Mor, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.
HOLLANDA'YA GİTTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası ise sürpriz bir açıklama geldi. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'ya gitti.
Hollanda ekiplerinden Nijmegen, Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara çıkacağını açıkladı. Emre Mor, Nijmegen'de deneme antrenmanlarına çıkacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Emre Mor, Fenerbahçe forması altında toplamda 49 maçta süre buldu ve 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
HOLLANDA'YA GİTTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası ise sürpriz bir açıklama geldi. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda'ya gitti.
Hollanda ekiplerinden Nijmegen, Emre Mor'un 1 Temmuz'dan itibaren takımla antrenmanlara çıkacağını açıkladı. Emre Mor, Nijmegen'de deneme antrenmanlarına çıkacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Emre Mor, Fenerbahçe forması altında toplamda 49 maçta süre buldu ve 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.