Beşiktaş, Lukebakio için bastırıyor!

Kadrosuna son olarak Dusan Vlahovic'i dahil eden Beşiktaş, sağ kanat takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Siyah-beyazlıların gündemindeki isim ise Benfica forması giyen Dodi Lukebakio oldu.





BEŞİKTAŞ'TA LUKEBAKIO GÜNDEMİ

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Dodi Lukebakio'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile görüşmelerini yoğunlaştırdı.





Portekiz ekibinin ise Belçikalı futbolcunun ayrılığına sıcak bakması halinde oyuncuyu doğrudan bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.





Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da kadrosunda görmek istediği Lukebakio konusunda görüşmelerin bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.





BU SEZON 2 GOLE KATKI

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Benfica formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı. Lukebakio, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Belçikalı futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 2030 yazında sona erecek. Lukebakio'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.



