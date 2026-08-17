Haber Tarihi: 17 Ağustos 2026 11:11 -
Güncelleme Tarihi:
17 Ağustos 2026 11:11
30 Ağustos Zafer Bayramı Resmi Tatil mi? 2026 30 Ağustos Tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör çalışanları 30 Ağustos'ta çalışma durumunu merak ediyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle 30 Ağustos'ta kamu kurumları ve resmi daireler genel olarak hizmet vermiyor.
30 Ağustos 2026 hangi gün?2026 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Günün hafta sonuna denk gelmesi, 30 Ağustos'un resmi tatil niteliğini değiştirmiyor.30 Ağustos'ta okullar tatil mi?30 Ağustos resmi tatil olduğu için eğitim kurumlarında da normal eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmıyor. Ancak 2026 yılında 30 Ağustos'un pazar gününe denk gelmesi nedeniyle öğrenciler açısından ayrıca bir hafta içi tatil oluşmuyor.30 Ağustos'ta bankalar açık mı?30 Ağustos resmi tatil olduğu için bankaların şubeleri kapalı oluyor. Bankacılık işlemlerinin bir bölümü mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilirken, bazı işlemler için ilk iş gününün beklenmesi gerekebiliyor.30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanıyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının yıl dönümü olarak kutlanıyor. 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.Sonuç: 30 Ağustos resmi tatil mi?Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir. 2026 yılında 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve resmi daireler tatil olacak.
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