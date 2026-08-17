Alexander Sörloth'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Çorum FK beraberliği Galatasaray'ın transfer planlamasında değişiklik yapmasına neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer dönemi boyunca forvete +4 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth'a kanca attı.
OLUMLU YANIT GELDİ
Bu hamleyle taraftarın tepkisini biraz olsun dindirmek isteyen yöneticiler, Norveçli forvetle temas kurup olumlu yanıt aldı.
40 MİLYON EURO İSTENİYOR
Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan İspanyol deviyle pazarlık yapılıyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Sörloth'un önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçen sezon 54 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.
B PLANI DA HAZIR
Galatasaray'ın yaşanabilecek bir olumsuzluk ihtimali için B planı da hazır. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick için de görüşmeler yürütüyor. 30 yaşındaki Çek forvetin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
OLUMLU YANIT GELDİ
Bu hamleyle taraftarın tepkisini biraz olsun dindirmek isteyen yöneticiler, Norveçli forvetle temas kurup olumlu yanıt aldı.
40 MİLYON EURO İSTENİYOR
Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan İspanyol deviyle pazarlık yapılıyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Sörloth'un önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçen sezon 54 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.
B PLANI DA HAZIR
Galatasaray'ın yaşanabilecek bir olumsuzluk ihtimali için B planı da hazır. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick için de görüşmeler yürütüyor. 30 yaşındaki Çek forvetin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.