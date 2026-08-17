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Alexander Sörloth'tan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth için harekete geçti. Norveçli golcü, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:13
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Alexander Sörloth'tan Galatasaray'a yeşil ışık
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Çorum FK beraberliği Galatasaray'ın transfer planlamasında değişiklik yapmasına neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer dönemi boyunca forvete +4 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth'a kanca attı.

OLUMLU YANIT GELDİ

Bu hamleyle taraftarın tepkisini biraz olsun dindirmek isteyen yöneticiler, Norveçli forvetle temas kurup olumlu yanıt aldı.

40 MİLYON EURO İSTENİYOR

Kapıyı 40 milyon Euro'dan açan İspanyol deviyle pazarlık yapılıyor. Başkan Dursun Özbek'in onay verdiği Sörloth'un önümüzdeki hafta İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'de geçen sezon 54 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.

B PLANI DA HAZIR

Galatasaray'ın yaşanabilecek bir olumsuzluk ihtimali için B planı da hazır. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick için de görüşmeler yürütüyor. 30 yaşındaki Çek forvetin piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.  

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