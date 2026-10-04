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Azerbaycan, Litvanya'yı tek golle geçti

Azerbaycan, UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 18:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Azerbaycan, Litvanya'yı tek golle geçti
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Azerbaycan, UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palms Sports Arena'da oynanan maçı Azerbaycan 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Abdula Xaybulayev kaydetti.

Grupta ilk galibiyetini alan Azerbaycan, 5 puanla liderliğe yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Litvanya ise 4 puanla 2. sırada konumlandı.

Grubun son maçında Azerbaycan, 13 Kasım Cuma günü Lihtenştayn deplasmanında gidecek. Litvanya ise 16 Kasım Pazartesi günü Lihtenştayn'ı konuk edecek.

 

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