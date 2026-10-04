Azerbaycan, Litvanya'yı tek golle geçti

Azerbaycan, UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Palms Sports Arena'da oynanan maçı Azerbaycan 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Abdula Xaybulayev kaydetti.
Grupta ilk galibiyetini alan Azerbaycan, 5 puanla liderliğe yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Litvanya ise 4 puanla 2. sırada konumlandı.
Grubun son maçında Azerbaycan, 13 Kasım Cuma günü Lihtenştayn deplasmanında gidecek. Litvanya ise 16 Kasım Pazartesi günü Lihtenştayn'ı konuk edecek.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Abdula Xaybulayev kaydetti.
Grupta ilk galibiyetini alan Azerbaycan, 5 puanla liderliğe yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Litvanya ise 4 puanla 2. sırada konumlandı.
Grubun son maçında Azerbaycan, 13 Kasım Cuma günü Lihtenştayn deplasmanında gidecek. Litvanya ise 16 Kasım Pazartesi günü Lihtenştayn'ı konuk edecek.