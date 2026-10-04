Serdal Adalı'dan ezeli rakiplere transfer göndermesi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tek aday olarak girdiği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da konuşma yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Dün gerçekleştirilen mali genel kurulda kendilerine destek veren genel kurul üyelerine teşekkür eden Adalı, Beşiktaş'ı hedeflerine taşıyacaklarını söyledi.





"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ"





Serdal Adalı, "Bugün burada Beşiktaşımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Dün gerçekleştirdiğimiz mali genel kurulda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek ve güç veren değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Beşiktaş'ı layık olduğu yere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.





"GELİR GETİRİCİ PROJELER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"





Dikilitaş Projesi'nden elde edilecek gelirin nasıl değerlendirileceğine ilişkin konuşan Adalı, sürdürülebilir gelir yaratmak için yeni projeler üzerinde çalışacaklarını belirtti.





Adalı, "Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmı ile gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanına yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın yaptığı çıkış ile müsabaka gelirlerinin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.





"PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK"





Basketbol takımındaki sponsorluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Adalı, "Basketbolda sponsorluk için görüşmeler devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa sürede sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız." şeklinde konuştu.





Forma sırt sponsoruyla ilgili konunun yargıda olduğunu belirten Adalı, "Şirket şu anda TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa sürede bu konuyu netleştireceğiz." ifadelerini kullandı.





Dikilitaş Projesi'nin Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek proje olduğunu söyleyen Adalı, "En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz devam edecek." dedi.





"YOLLARIMIZI AYIRDIĞIMIZ OYUNCULARDAN KAR EDECEĞİZ"





Transfer maliyetleriyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Serdal Adalı, kadroya dahil edilen oyuncuların hedeflere ulaşabilecek kalitede olduğunu savundu.





Adalı, "Transfer maliyetleriyle ilgili görüş ve endişeleri anlıyorum ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu, bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar edeceğiz." dedi.





"ÜSTÜNE PARA VEREREK OYUNCU GÖNDERME DEVRİ SONA ERMİŞTİR"





Geçmiş yıllardaki transfer politikasının yarattığı güvensizlik ortamını bildiklerini söyleyen Adalı, yeni döneme ilişkin iddialı konuştu.





Beşiktaş Başkanı, "Önceki yıllarda transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum ve hak veriyorum ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek oyuncu gönderme devri sona ermiştir!" ifadelerini kullandı.





Adalı ayrıca, "Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği ücretlere, biz bir takım kurduk. 3 büyük takımın kontratlarını karşılaştırın, bizim iyi iş çıkardığımızı göreceksiniz." şeklinde konuştu.





KARTAL YUVASI VE STADYUM MESAJI





Kartal Yuvası mağazalarındaki gelirleri artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.





Adalı son olarak stadyum kapasitesine ilişkin, "Stat, tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkaracağız." açıklamasında bulundu.



