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Barcelona'nın 80 milyon euro'luk hedefi: Ivan Fresneda

Barcelona, Sporting Lizbon forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Ivan Fresneda ile ilgileniyor. Genç oyuncunun Sporting ile sözleşmesinde 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 17:33 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın 80 milyon euro'luk hedefi: Ivan Fresneda
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Barcelona, Sporting Lizbon forması giyen Ivan Fresneda ile ilgileniyor.

DECO LİSTESİNE EKLEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Bola'da yer alan habere göre, Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusunu transfer listesine ekledi. Fresneda'nın da Barcelona'nın ilgisinden haberdar olduğu belirtildi.

HENÜZ RESMİ TEMAS YOK

Barcelona'nın genç oyuncuya ilgisine rağmen Katalan temsilcisi ile Sporting arasında henüz resmi temaslar olmadığı belirtildi.

80 MİLYON EURO'LUK BEDEL

Sporting, İspanyol sağ bekini kolay kolay bırakmak istemiyor. Fresneda'nın Portekiz ekibi ile sözleşmesinde 80 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Ivan Fresneda, bu sezon Sporting Lizbon forması altında çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Fresneda'nın, kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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