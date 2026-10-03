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Felipe Melo eleştirdi, Cristiano Ronaldo beğendi!

Cristiano Ronaldo, Felipe Melo'nun Portekizli oyuncuları eleştirdiği bir videoyu beğendi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 13:22
Haber: Sporx.com
Felipe Melo eleştirdi, Cristiano Ronaldo beğendi!
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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına yönelik eleştirilerin yer aldığı bir videoya yaptığı beğeniyle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sportv yayınında konuşan Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Felipe Melo, Portekizli futbolcuların Ronaldo'ya yaklaşımı ile Arjantinli oyuncuların Lionel Messi'ye yaklaşımı arasında büyük bir fark olduğunu söyledi.

"MESSI VE RONALDO'YA YAKLAŞIM ÇOK FARKLI"

Felipe Melo, iki yıldızın milli takımlarındaki gördüğü muameleyi şu sözlerle karşılaştırdı:

"Portekizli takım arkadaşlarının Ronaldo'ya yaklaşımı ile Arjantinli oyuncuların Lionel Messi'ye yaklaşımı arasında çok büyük bir fark var."

"RAKİPLERİ DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERİYOR"

Ronaldo'nun rakiplerinden daha fazla saygı gördüğünü savunan Melo, şöyle devam etti:

"Cristiano'ya karşı oynayan rakiplerin ona çok daha fazla saygı gösterdiğini görüyorum. Hojlund bile Jorge Jesus'a çok kızdı, çünkü Ronaldo onun idolü. Rakiplerinin ona gösterdiği saygı, Portekiz Milli Takımı'nın kendi içinde gösterdiği saygıdan daha fazla."

"KİMSE RONALDO'NUN SEVİYESİNDE DEĞİL"

Brezilyalı eski futbolcu, Portekizli oyunculara yönelik eleştirilerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bu doğru değil, çünkü orada kimse Ronaldo'nun seviyesinde değil. Hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde gitmesine izin verilemez."

RONALDO'DAN BEĞENİ GELDİ

Sportv, Felipe Melo'nun açıklamalarının yer aldığı videoyu Instagram hesabında paylaştı. Cristiano Ronaldo da takım arkadaşlarının eleştirildiği bu paylaşımı beğendi.



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