A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın yaptığı atamaya göre İtalya-Türkiye mücadelesini Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını yine Polonya'dan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. VAR'da da Polonyalı hakem Piotr Lasyk olacak
TÜRK TAKIMLARININ HANGİ MAÇLARINI YÖNETTİ?
Szymon Marciniak, kariyerinde daha önce Türk kulüpleri ve milli takımlarının birçok karşılaşmasında düdük çaldı. Polonyalı hakem, 2011'de Türkiye U21'in Macaristan U21'i 2-1 yendiği maçın yanı sıra A Milli Takım'ın 2016'da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı, 2017'de İzlanda'ya 3-0 ve 2019'da yine İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmaları yönetti. Marciniak ayrıca Türkiye'nin 2020 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği müsabakada da görev yaptı.
Kulüpler düzeyinde ise 2015'te Liverpool'un Beşiktaş'ı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını, aynı yıl Galatasaray'ın Atletico Madrid'e 2-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Marciniak; 2019'da Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu, 2023'te ise sarı-kırmızılıların Molde'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Tecrübeli hakem son olarak 30 Ocak 2025'te Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadeleyi yönetti.
Marciniak, Mart 2026'daki Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanşına da atanmış ancak maç öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı yönetememiş, yerine Pawel Raczkowski görev yapmıştı.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını yine Polonya'dan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. VAR'da da Polonyalı hakem Piotr Lasyk olacak
TÜRK TAKIMLARININ HANGİ MAÇLARINI YÖNETTİ?
Szymon Marciniak, kariyerinde daha önce Türk kulüpleri ve milli takımlarının birçok karşılaşmasında düdük çaldı. Polonyalı hakem, 2011'de Türkiye U21'in Macaristan U21'i 2-1 yendiği maçın yanı sıra A Milli Takım'ın 2016'da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı, 2017'de İzlanda'ya 3-0 ve 2019'da yine İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmaları yönetti. Marciniak ayrıca Türkiye'nin 2020 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği müsabakada da görev yaptı.
Kulüpler düzeyinde ise 2015'te Liverpool'un Beşiktaş'ı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını, aynı yıl Galatasaray'ın Atletico Madrid'e 2-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Marciniak; 2019'da Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu, 2023'te ise sarı-kırmızılıların Molde'yi 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Tecrübeli hakem son olarak 30 Ocak 2025'te Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadeleyi yönetti.
Marciniak, Mart 2026'daki Liverpool-Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanşına da atanmış ancak maç öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı yönetememiş, yerine Pawel Raczkowski görev yapmıştı.