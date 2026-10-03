UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.
DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI
B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı.
Aynı grupta Polonya, Romanya'yı 6-0 mağlup etti.
GECENİN SONUÇLARI
A Ligi 1. Grup:
Belçika - Türkiye: 3-0
Fransa - İtalya: 1-1
B Ligi 2. Grup:
Macaristan - Gürcistan: 1-0
Ukrayna - Kuzey İrlanda: 0-3
B Ligi 4. Grup:
Polonya - Romanya: 6-0
Bosna-Hersek - İsveç: 1-1
C Ligi 2. Grup:
Letonya - Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan: 2-0
C Ligi 3. Grup:
Kazakistan - Moldova: 1-2
Faroe Adaları - Slovakya: 1-1
DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI
B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı.
Aynı grupta Polonya, Romanya'yı 6-0 mağlup etti.
GECENİN SONUÇLARI
A Ligi 1. Grup:
Belçika - Türkiye: 3-0
Fransa - İtalya: 1-1
B Ligi 2. Grup:
Macaristan - Gürcistan: 1-0
Ukrayna - Kuzey İrlanda: 0-3
B Ligi 4. Grup:
Polonya - Romanya: 6-0
Bosna-Hersek - İsveç: 1-1
C Ligi 2. Grup:
Letonya - Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan: 2-0
C Ligi 3. Grup:
Kazakistan - Moldova: 1-2
Faroe Adaları - Slovakya: 1-1