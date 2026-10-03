Dün
BİTTİ
Ukrayna
0
Kuzey İrlanda
3
Dün
BİTTİ
Macaristan
1
Gürcistan
0
Dün
BİTTİ
Fransa
1
İtalya
1
Dün
BİTTİ
Belçika
3
Türkiye
0
Dün
BİTTİ
Kazakistan
1
Moldova
2
Dün
BİTTİ
Güney Kıbrıs
2
Ermenistan
0
Dün
BİTTİ
Letonya
1
Karadağ
2

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 01:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Ligi 1. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun diğer karşılaşmasında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı.

DZEKO SON MAÇINA ÇIKTI

B Ligi 4. Grup'ta Bosna-Hersek ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Eski Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, bu karşılaşmayla birlikte son maçına çıktı.

Aynı grupta Polonya, Romanya'yı 6-0 mağlup etti.

GECENİN SONUÇLARI

A Ligi 1. Grup:

Belçika - Türkiye: 3-0
Fransa - İtalya: 1-1

B Ligi 2. Grup:

Macaristan - Gürcistan: 1-0
Ukrayna - Kuzey İrlanda: 0-3

B Ligi 4. Grup:

Polonya - Romanya: 6-0
Bosna-Hersek - İsveç: 1-1

C Ligi 2. Grup:

Letonya - Karadağ: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi - Ermenistan: 2-0

C Ligi 3. Grup:

Kazakistan - Moldova: 1-2
Faroe Adaları - Slovakya: 1-1

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