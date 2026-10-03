Van Bommel: 'Elinden gelenin fazlasını yaptı'

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 3. maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından konuşan Van Bommel, takımının performansından genel olarak memnun olduğunu ancak her şeyin mükemmel olmadığını söyledi.
"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPTI"
Van Bommel, "Kazandığımız için çok mutluyum, top hakimiyetimiz çok iyi değildi özellikle ilk yarıda. 2-0 öncesinde, top 20-25 sefer gidip geldi pinpon topu gibiydi. Türkiye'ye büyük şanslar da bıraktık. Yapmamız gerekenleri yapsaydık bizim adımıza daha iyi bir maç olabilirdi." dedi.
Hollandalı teknik adam sözlerini, "Genel olarak baktığımızda çok memnunum ama her şey mükemmel değildi. Rakibimizin elinden geleni, hatta fazlasını yaptığını düşünüyorum. Agresif pres yapamadık ama oyuncularımız genel olarak doğru yerlerde oynadı." ifadeleriyle sürdürdü.
DE BRUYNE'NİN SARI KARTINA YANIT
Van Bommel, iki gol atan Kevin De Bruyne'nin sarı kartı bilerek görüp görmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi.
"Bence oldukça sinirliydi ve sarı kart alabileceğinin farkında değildi. Fransa, İtalya ve bugünkü maçta çok iyi oynadı. Aynı zamanda oldukça mutlu bir şekilde sahadaydı, kendisini bilerek gördü diye suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Zamanında ben de çok fazla sarı kart aldım, bugünkü de gereksiz bir sarı karttı."
"LUKAKU İÇİN GOL ATMAK İYİ BİR HİSTİR"
Van Bommel, oyuna sonradan girerek gol atan Lukaku hakkında ise, "Lukaku Fenerbahçe'de oynuyor, onun için bu akşam gol atmak oldukça iyi bir histir. Daha fit olunca oyunu da daha fit hale gelecektir. Kendisi Fenerbahçe'ye gitmeden önce de konuştum, dakika olarak daha uzun süre alması gerektiğini söyledim. İlerleyen dönemde ilk 11'de de başlayabileceğini düşünüyorum." dedi.
"GÖRDÜN MÜ NE KADAR HIZLIYIM"
Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel: "Lukaku için çok mutluyum. Maçtan sonra bana 'Gördün mü ne kadar hızlıyım' dedi. Attığı gol de harikaydı." İfadesini kullandı.
Van Bommel ayrıca, "Lukaku ve Kevin De Bruyne milli takıma çok büyük bir zevkle devam ediyorlar. İkisi oyunda olduğunda tüm takımı daha iyi bir şekilde yönetiyorlar, takıma olumlu etkileri oluyor." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPTI"
Van Bommel, "Kazandığımız için çok mutluyum, top hakimiyetimiz çok iyi değildi özellikle ilk yarıda. 2-0 öncesinde, top 20-25 sefer gidip geldi pinpon topu gibiydi. Türkiye'ye büyük şanslar da bıraktık. Yapmamız gerekenleri yapsaydık bizim adımıza daha iyi bir maç olabilirdi." dedi.
Hollandalı teknik adam sözlerini, "Genel olarak baktığımızda çok memnunum ama her şey mükemmel değildi. Rakibimizin elinden geleni, hatta fazlasını yaptığını düşünüyorum. Agresif pres yapamadık ama oyuncularımız genel olarak doğru yerlerde oynadı." ifadeleriyle sürdürdü.
DE BRUYNE'NİN SARI KARTINA YANIT
Van Bommel, iki gol atan Kevin De Bruyne'nin sarı kartı bilerek görüp görmediğine ilişkin soruya da yanıt verdi.
"Bence oldukça sinirliydi ve sarı kart alabileceğinin farkında değildi. Fransa, İtalya ve bugünkü maçta çok iyi oynadı. Aynı zamanda oldukça mutlu bir şekilde sahadaydı, kendisini bilerek gördü diye suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Zamanında ben de çok fazla sarı kart aldım, bugünkü de gereksiz bir sarı karttı."
"LUKAKU İÇİN GOL ATMAK İYİ BİR HİSTİR"
Van Bommel, oyuna sonradan girerek gol atan Lukaku hakkında ise, "Lukaku Fenerbahçe'de oynuyor, onun için bu akşam gol atmak oldukça iyi bir histir. Daha fit olunca oyunu da daha fit hale gelecektir. Kendisi Fenerbahçe'ye gitmeden önce de konuştum, dakika olarak daha uzun süre alması gerektiğini söyledim. İlerleyen dönemde ilk 11'de de başlayabileceğini düşünüyorum." dedi.
"GÖRDÜN MÜ NE KADAR HIZLIYIM"
Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel: "Lukaku için çok mutluyum. Maçtan sonra bana 'Gördün mü ne kadar hızlıyım' dedi. Attığı gol de harikaydı." İfadesini kullandı.
Van Bommel ayrıca, "Lukaku ve Kevin De Bruyne milli takıma çok büyük bir zevkle devam ediyorlar. İkisi oyunda olduğunda tüm takımı daha iyi bir şekilde yönetiyorlar, takıma olumlu etkileri oluyor." ifadelerini kullandı.