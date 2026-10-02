Bugün
21:45
Ukrayna
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Gürcistan
Bugün
21:45
Fransa
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Türkiye
CANLI
85'
Kazakistan
1
Moldova
2
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Ermenistan
Bugün
19:00
Letonya
Karadağ

Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA'ya başvuru!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynayacağı karşılaşma öncesi İsrail temsilcisinden UEFA'ya dikkat çeken bir başvuru geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 17:21
Haber: Sözcü
Beşiktaş maçı öncesi İsrail ekibinden UEFA'ya başvuru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş milli aranın ardından zorlu bir fikstüre hazırlanırken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi nedeniyle sıkıntılı bir sürece hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 26 Kasım'da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile iç sahada oynaması gereken maçı, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak zorunda kalacak.

SERDAL ADALI GÜRCİSTAN'DA OYNANACAĞINI DUYURMUŞTU

Daha önce Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, mücadelenin Gürcistan'da seyircili oynanacağını duyurmuştu.

HAPOEL BEER SHEVA İTİRAZDA BULUNDU

Ancak İsrail ekibi, bu durumu kabullenmeyerek itirazda bulundu. Batum'un Sarp Sınır Kapısı'na sadece 20 kilometre uzakta olduğunu ve Türklerin kimlikleriyle Gürcistan'a geçebileceklerini belirten İsrailli yöneticiler, Beşiktaş'ın iç saha avantajından sonra taraftar avantajını da elinden almak için herekte geçti. İsrail ekibi maçın yerinin değiştirilmesi ya da seyircisiz oynanması için UEFA'ya başvuruda bulundu. UEFA konuyu yeniden değerlendirecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.