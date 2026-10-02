İsmail Kartal'dan İrfan Can'a özel mesaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli ara döneminde oyuncularıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın özel olarak görüştüğü isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli Takım'daki performansı nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcusuna sahip çıkan Kartal, oyuncusunun dışarıdaki yorumlardan etkilenmemesini istedi.
"İŞİNE ODAKLAN"
İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci'ye, "Söylenenlere kulaklarını kapa, işine odaklan. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var." mesajını verdiği öğrenildi.
Kartal'ın, İrfan Can'ın yeteneklerine güvendiğini vurguladığı ve milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstürde öğrencisinden önemli katkı beklediği belirtildi.
YENİDEN SAHA İÇİNE ODAKLANACAK
İsmail Kartal'ın bu yaklaşımıyla İrfan Can Kahveci'nin tamamen saha içine odaklanmasını hedeflediği öğrenildi.
Fenerbahçe, milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanıyla birlikte kritik bir fikstüre girerken, Kartal'ın tecrübeli oyuncusundan bu süreçte daha fazla yararlanmayı planladığı ifade edildi.
"İŞİNE ODAKLAN"
İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci'ye, "Söylenenlere kulaklarını kapa, işine odaklan. Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var." mesajını verdiği öğrenildi.
Kartal'ın, İrfan Can'ın yeteneklerine güvendiğini vurguladığı ve milli ara sonrasında başlayacak yoğun fikstürde öğrencisinden önemli katkı beklediği belirtildi.
YENİDEN SAHA İÇİNE ODAKLANACAK
İsmail Kartal'ın bu yaklaşımıyla İrfan Can Kahveci'nin tamamen saha içine odaklanmasını hedeflediği öğrenildi.
Fenerbahçe, milli ara sonrasında Çaykur Rizespor deplasmanıyla birlikte kritik bir fikstüre girerken, Kartal'ın tecrübeli oyuncusundan bu süreçte daha fazla yararlanmayı planladığı ifade edildi.