Dün
BİTTİ
İrlanda
2
Avusturya
2
Dün
BİTTİ
Danimarka
2
Portekiz
4
Dün
BİTTİ
Galler
2
Norveç
1
Dün
BİTTİ
Almanya
2
Sırbistan
0
Dün
BİTTİ
Yunanistan
2
Hollanda
2

Toprak Razgatlıoğlu Japonya'da piste çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 09:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu Japonya'da piste çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde gerçekleştirilecek 16. etabın sıralama turları, yarın TSİ 04.50'de, sprint yarışı ise TSİ 09.00'da yapılacak.

Yarış, 4 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de 24 tur üzerinden koşulacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 15 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 306

2. Marc Marquez (İspanya): 294

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 264

4. Pedro Acosta (İspanya): 234

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 230

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.