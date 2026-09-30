Galatasaray'ın rakibi Pendikspor

Galatasaray, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 13:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın rakibi Pendikspor
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Galatasaray, milli ara döneminde hazırlık maçına çıkacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte lig maratonu öncesinde hazırlıklarını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik heyetin, Pendikspor karşısında bazı oyuncuların son durumunu görmesi ve forma şansı bulmakta zorlanan isimlere süre vermesi bekleniyor.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasarayımız, O. Y. Pendikspor ile 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Pendik Belediye Stadyumu'nda özel bir hazırlık maçı yapacaktır. Karşılaşmayı Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı yayınla izleyebilirsiniz." denildi.



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