Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

TFF, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylï¿½l 2026 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylï¿½l 2026 10:22
Haber: Sporx.com
Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı ilk maçta da şans bulamamıştı. Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasına ise ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.