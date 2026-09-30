Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı ilk maçta da şans bulamamıştı. Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasına ise ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."
25 yaşındaki Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı ilk maçta da şans bulamamıştı. Orkun Kökçü, İtalya karşılaşmasına ise ilk 11'de başlamış ve devre arasında oyundan çıkmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."