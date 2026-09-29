Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
CANLI
85'
Avustralya
2
Brezilya
4
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
Bugün
16:00
Güney Sudan
Mısır
Bugün
16:00
Etiyopya
Senegal
Bugün
16:00
Lesotho
Fas
Bugün
16:00
Burundi
Cezayir
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

Acun Ilıcalı: "Bunun adı finansal doping"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City'nin finansal kurallara ilişkin dosyası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı: 'Bunun adı finansal doping'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City'nin finansal kurallara ilişkin dosyası hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bağımsız bir komisyonun Manchester City'nin finansal kurallarla ilgili 114 suçlamadan sorumlu olduğuna hükmettiği belirtilirken, İngiliz kulübünün daha önce olduğu gibi kuralları ihlal ettiği iddialarını reddettiği ve karara itiraz etmeye hazırlandığı aktarıldı.

"BUNUN ADI FİNANSAL DOPİNG"

Acun Ilıcalı, Manchester City'nin suçlu olup olmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suçlu olduklarını ya da olmadıklarını söylemiyorum çünkü onlar masum olduklarını söylüyor. Premier Lig ise masum olmadıklarını düşünüyor. Eğer masum değillerse ve bir şey yaptılarsa, bu doping yaparak olimpiyat madalyası kazanmaktan farklı değil. Günün sonunda bu finansal dopingdir."

"GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANMALI"

Hull City'nin sahibi, finansal kuralların ihlal edilmesinin rekabet dengesine etkisine de dikkat çekti.

Ilıcalı, "Çok büyük paralarla en iyi 4-5 oyuncuyu getirip kuralları çiğnemek olumlu görünmüyor. Futbolda adaletsiz olan bir şey varsa cezalandırılmalı. Küçük bir ceza verirseniz herkes bunu yapar. Futbolun temiz geleceği için böyle durumlar yaşanırsa gerekli yaptırım uygulanmalı" dedi.

"ARADAKİ FARKI DAHA FAZLA AÇMAYIN"

İngiltere'de kulüpler arasındaki ekonomik farklılıklara da değinen Acun Ilıcalı, Hull City'nin en yüksek bütçeli ekiplerle aynı ekonomik imkanlara sahip olmadığını belirtti.

Ilıcalı, "Bizim İngiltere'deki ilk 6 ya da ilk 10 takımın bütçesine sahip olmamız mümkün değil ama buna saygı duyuyoruz. Lütfen aradaki farkı daha fazla açmayın. Böyle hatalar bazı takımlara inanılmaz avantajlar sağlıyor ve bu adil değil" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.