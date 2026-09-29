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Galatasaray, yeni Osimhen için yeniden devrede!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı 20 yaşındaki Winsley Boteli için ısrarını sürdürürken, genç yıldız için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 11:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, yeni Osimhen için yeniden devrede!
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Winsley Boteli
Winsley Boteli
Sion
Transfer döneminde hız kesmeyen ve önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'ın aklı alamadığı isimlerde kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer döneminin son günlerinde İsviçre ekibi Sion'da forma giyen Winsley Boteli için harekete geçen ve resmi teklifte bulunan sarı-kırmızılılar, olumsuz yanıt almıştı.

Bunun üzerine milli futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, Boteli'den vazgeçmiş değil.

Sarı-kırmızılıların ocak ayında bir kez daha harekete geçeceği ancak özellikle yaz ayını beklediği iddia edildi.

30 MİLYON EURO

Süper Lig'deki yabancı kuralına da uygun bir isim olan Boteli için yönetimin 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 20 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray'ın yanı sıra çok sayıda başka ekiple de anılıyor. Sion, genç yıldızını bu sezon elde tutmak isterken, oyuncunun gösterdiği üstün performans nedeniyle bu çok da mümkün gözükmüyor.

YENİ OSIMHEN

1.84'lük Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı İsviçreli yıldıza Galatasaray'da yeni Osimhen olarak bakılıyor.

Winsley Boteli özellikle bu sezon yaşadığı sıçrama ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GOL MAKİNESİ

Galatasaray'ın eylül ayında 20 milyon Euro teklif ettiği başarılı oyuncuyu kulübü bırakmamıştı. Boteli öyle bir performans sergiliyor ki herkesi kendisine hayran bırakıyor.

15 MAÇTA 13 GOL

Bu sezon 15 resmi maça çıkan Boteli, 13 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.

SION BAŞKANI ENGEL OLMUŞTU

Sion Başkanı Christian Constantin, Winsley Boteli'nin Galatasaray'a transferindeki en büyük engel olmuştu.

"GALATASARAY DOĞRU BİR KULÜP DEĞİL!"

Oyuncu, kariyerine parçalı forma altında devam etmek isterken, Constantin, sarı-kırmızılı takımın teklifini geri çevirmiş ve Boteli için Galatasaray'ın doğru bir kulüp olmadığını iddia etmişti.

OKAN BURUK ÇOK BEĞENİYOR

İsviçreli oyuncunun transferindeki en ısrarcı isim teknik direktör Okan Buruk oldu.

Başarılı çalıştırıcı, 1.84 boyundaki futbolcuyu çok beğenirken, mutlaka alınması gereken isimler listesine ekledi.

Yönetimin Boteli için ısrarından vazgeçmediği ve transferi için tekrar deneme yapacağı öğrenildi. 

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