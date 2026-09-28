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Juventus'tan kaleye tanıdık eldiven! Eski yıldız geri döndü

Juventus, daha önce 2 sezon formasını giyen Brezilyalı kaleci Norberto Neto'yu yeniden kadrosuna kattı. İtalyan ekibi, 37 yaşındaki file bekçisiyle 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 18:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: juventus.com
Juventus'tan kaleye tanıdık eldiven! Eski yıldız geri döndü
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Juventus, kaleci rotasyonunda yaşanan sakatlığın ardından tanıdık bir ismi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalyan ekibi, daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı kaleci Norberto Neto ile yeniden anlaşmaya vardı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Juventus'tan yapılan açıklamada, 1989 doğumlu kaleciyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İtalyan kulübü geçtiğimiz günlerde yedek kalecilerinden Kamil Grabara'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığını açıklamıştı.

JUVENTUS'TA 22 MAÇA ÇIKTI

Neto, daha önce 2015-2017 yılları arasında Juventus formasını giymişti.

Brezilyalı kaleci, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği iki sezonda 22 maçta görev aldı. Neto bu dönemde Juventus ile 2 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İSPANYA VE İNGİLTERE'DE OYNADI

Juventus'tan ayrıldıktan sonra kariyerini İspanya'da sürdüren Neto, Valencia ve Barcelona formalarını giydi.

37 yaşındaki kaleci daha sonra İngiltere'de Bournemouth ve Arsenal kadrolarında yer aldı.

Neto, geçtiğimiz sezon ise ülkesine dönerek Botafogo formasıyla mücadele etti.

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