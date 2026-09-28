Beşiktaş'ta Italiano'nun milli ara raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve ekibi, milli arayı yoğun bir çalışma programıyla geçirdi. Siyah-beyazlıların geride kalan 13 karşılaşması ayrıntılı şekilde incelendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik heyetin yaptığı analizlerde oyuncuların bireysel performansları, saha içindeki uyumları ve takımın genel görüntüsü değerlendirildi.
REKABETİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR
Italiano'nun savunmadan hücuma kadar her bölgede rekabeti artırarak takım içindeki performans dengesini sağlamak istiyor.
Savunmada en fazla değişimin yaşandığı süreçte Emirhan-Agbadou ikilisi, ideal tandem olarak ön plana çıktı.
REKABETİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR
Italiano'nun savunmadan hücuma kadar her bölgede rekabeti artırarak takım içindeki performans dengesini sağlamak istiyor.
Savunmada en fazla değişimin yaşandığı süreçte Emirhan-Agbadou ikilisi, ideal tandem olarak ön plana çıktı.