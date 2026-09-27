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İrlanda'dan İsrail'e 3 gollü tarife!

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 23:51
Fotoğraf: Imago
İrlanda'dan İsrail'e 3 gollü tarife!
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UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'ün ikinci haftasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi.

Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 3-0'lık skorla İrlanda oldu.

İRLANDA İLK YARIDA FARKI AÇTI

İrlanda, karşılaşmanın 13. dakikasında Troy Parrott'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 16. dakikada Adam Idah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İrlanda, 25. dakikada Jack Moylan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken İrlanda, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İRLANDA 3 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'te ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. İsrail ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puansız kaldı.

Grupta Avusturya 6 puanla lider durumda bulunurken, İrlanda ve Kosova 3'er puanla Avusturya'yı takip ediyor. İsrail ise 0 puanda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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