İrlanda'dan İsrail'e 3 gollü tarife!

UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'ün ikinci haftasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi.
Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 3-0'lık skorla İrlanda oldu.
İRLANDA İLK YARIDA FARKI AÇTI
İrlanda, karşılaşmanın 13. dakikasında Troy Parrott'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 16. dakikada Adam Idah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İrlanda, 25. dakikada Jack Moylan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken İrlanda, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İRLANDA 3 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'te ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. İsrail ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puansız kaldı.
Grupta Avusturya 6 puanla lider durumda bulunurken, İrlanda ve Kosova 3'er puanla Avusturya'yı takip ediyor. İsrail ise 0 puanda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 3-0'lık skorla İrlanda oldu.
İRLANDA İLK YARIDA FARKI AÇTI
İrlanda, karşılaşmanın 13. dakikasında Troy Parrott'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 16. dakikada Adam Idah'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İrlanda, 25. dakikada Jack Moylan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken İrlanda, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İRLANDA 3 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B Grup 3'te ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. İsrail ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puansız kaldı.
Grupta Avusturya 6 puanla lider durumda bulunurken, İrlanda ve Kosova 3'er puanla Avusturya'yı takip ediyor. İsrail ise 0 puanda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE