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Galatasaray'a Cuesta piyangosu

Vasco da Gama'nın Carlos Cuesta'nın satın alma opsiyonunu kullanması halinde Galatasaray'ın transferden elde ettiği gelir 8 milyon euroya ulaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 10:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Cuesta piyangosu
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Galatasaray'ın Şubat 2025'te Genk'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta performansıyla beklentilerin altında kalmış ve maliyeti nedeniyle çok eleştirilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eylül 2025'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya 2 milyon 250 bin euro kiralama ücreti karşılığında transfer olan Kolombiyalı stoperin 31 Aralık'ta bitecek kontratında yer alan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanılacağı ve böylelikle Galatasaray'ın elde edeceği rakamın 8 milyon euroya ulaşacağı öğrenildi.

Bunun gerçekleşmesi halinde Galatasaray Cuesta'dan zarar etmemiş olacak.

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