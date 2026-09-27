Galatasaray'a Cuesta piyangosu

Galatasaray'ın Şubat 2025'te Genk'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta performansıyla beklentilerin altında kalmış ve maliyeti nedeniyle çok eleştirilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eylül 2025'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya 2 milyon 250 bin euro kiralama ücreti karşılığında transfer olan Kolombiyalı stoperin 31 Aralık'ta bitecek kontratında yer alan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanılacağı ve böylelikle Galatasaray'ın elde edeceği rakamın 8 milyon euroya ulaşacağı öğrenildi.
Bunun gerçekleşmesi halinde Galatasaray Cuesta'dan zarar etmemiş olacak.
Bunun gerçekleşmesi halinde Galatasaray Cuesta'dan zarar etmemiş olacak.