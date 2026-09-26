Lukaku ile Donnarumma arasında gerilim!

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maçta Belçika, deplasmanda İtalya'yı Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
İtalya Milli Takımı'nda yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Mancini'nin ilk maçında "Gök Mavililer" hayal kırıklığı yaşarken, karşılaşmanın son anlarında ise gerginlik ve sözlü tartışmalar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, 83. dakikada Charles De Ketelaere'nin yerine oyuna girdi.
LUKAKU'DAN "SUS" İŞARETİ
İki yıldız arasında ilk olarak sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin yükselmesi üzerine Lukaku, Donnarumma'ya dönerek eliyle "sus" işareti yaptı.
Donnarumma ise bu harekete parmak sallayarak karşılık verdi ve Lukaku'nun üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki gerginlik saha içerisinde daha fazla büyümeden sona erdi.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI
Ancak iki futbolcu arasındaki hesaplaşma maçın bitiş düdüğüyle yeniden başladı. Lukaku, yaşananları hakeme anlatmaya çalıştığı sırada Donnarumma bir kez daha Belçikalı futbolcunun üzerine yürüdü. Lukaku'nun da Donnarumma'ya doğru hareket etmesiyle tansiyon bir anda yükseldi.
KAFA KAFAYA GELDİLER
İki yıldız futbolcu kafa kafaya gelirken, hakemler ve takım arkadaşları hemen araya girdi. Tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.
Yaşananlar sırasında Lukaku'nun Donnarumma'nın tepkisine gülerek karşılık vermesi de dikkat çekti. Gerilimin ardından iki futbolcu da sarı kart gördü.
İtalya Milli Takımı'nda yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Mancini'nin ilk maçında "Gök Mavililer" hayal kırıklığı yaşarken, karşılaşmanın son anlarında ise gerginlik ve sözlü tartışmalar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, 83. dakikada Charles De Ketelaere'nin yerine oyuna girdi.
LUKAKU'DAN "SUS" İŞARETİ
İki yıldız arasında ilk olarak sözlü tartışma yaşandı. Gerilimin yükselmesi üzerine Lukaku, Donnarumma'ya dönerek eliyle "sus" işareti yaptı.
Donnarumma ise bu harekete parmak sallayarak karşılık verdi ve Lukaku'nun üzerine doğru yürüdü. İkili arasındaki gerginlik saha içerisinde daha fazla büyümeden sona erdi.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ORTALIK KARIŞTI
Ancak iki futbolcu arasındaki hesaplaşma maçın bitiş düdüğüyle yeniden başladı. Lukaku, yaşananları hakeme anlatmaya çalıştığı sırada Donnarumma bir kez daha Belçikalı futbolcunun üzerine yürüdü. Lukaku'nun da Donnarumma'ya doğru hareket etmesiyle tansiyon bir anda yükseldi.
KAFA KAFAYA GELDİLER
İki yıldız futbolcu kafa kafaya gelirken, hakemler ve takım arkadaşları hemen araya girdi. Tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.
Yaşananlar sırasında Lukaku'nun Donnarumma'nın tepkisine gülerek karşılık vermesi de dikkat çekti. Gerilimin ardından iki futbolcu da sarı kart gördü.
💥💥İtalya - Belçika maçının ardından Gianluigi Donnarumma ile Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku arasında tartışma yaşandı. pic.twitter.com/gsIMQmtCHz
— Sporx (@sporx) September 26, 2026