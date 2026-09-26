Türkiye - İtalya maçına tanıdık hakem!

TÜRKİYE İLE 4. KEZ

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup'ta İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 Eylül'de saat 21.45'te Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.Mücadelede VAR görevini Stuart Attwell, AVAR görevini ise Matthew Donohue üstlenecek.

Michael Oliver, daha önce A Milli Takım'ın 4 maçında görev yaptı. Türkiye bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.





Oliver'ın yönettiği ilk Türkiye maçı, 2015 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile oynanan karşılaşma oldu. Türkiye, deplasmanda 1-0 galip geldi.





İngiliz hakem, 2021 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede de görev yaptı. Oliver, 2025 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Türkiye'nin İspanya'ya 6-0 yenildiği karşılaşmayı yönetti.





Son olarak 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile Türkiye arasında oynanan ve A Milli Takım'ın 1-0 kazandığı mücadelede düdük çaldı.





TÜRK KULÜPLERİNİN MAÇLARINDA DA GÖREV YAPTI

Michael Oliver, kariyerinde Türk kulüplerinin 9 karşılaşmasında da hakemlik yaptı.





Oliver; 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın Lazio ile 1-1 berabere kaldığı maçta, 2017'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 yendiği karşılaşmada görev yaptı.





İngiliz hakem ayrıca 2018'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Porto'nun Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç ile son 16 turunda Bayern Münih'in Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yönetti.





2019'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit-Fenerbahçe ve play-off turunda Trabzonspor-AEK Atina maçlarında görev yapan Oliver, 2022'de Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhag-Trabzonspor karşılaşmasını yönetti.





Oliver, 2023 UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği maçın da hakemiydi. İngiliz hakemin Türk kulüpleriyle son görevi ise 2025'te Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendiği karşılaşma oldu.



Oliver'ın yönettiği A Milli Takım ve Türk kulüplerinin maçlarında toplam bilanço 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet olarak gerçekleşti.



