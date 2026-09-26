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Jules Kounde: "Çok agresif bir takım"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Jules Kounde, Türkiye'nin agresif oyununa dikkat çekerken Fransa'nın geliştirmesi gereken noktalar bulunduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 00:21 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2026 01:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jules Kounde: 'Çok agresif bir takım'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı oyuncusu Jules Kounde, mücadeleye ve takımının oyununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK AGRESİF BİR TAKIM"

Kounde, Türkiye karşılaşmasının kolay geçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kolay olmadı. Türkiye çok agresif bir takım. Sadece üç antrenman yapabildik ama yavaş yavaş oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Zidane çok sakindi. Bize denemeye ve oynamaya devam etmemizi söyledi. Üzerinde çalışmamız gereken bir maçtı. 2-3 kez iyi pres yapmayı başardık."

"ÖZELLİKLE TOP KAYBINDA PRES YAPMAYI ÇALIŞTIK"

Fransız futbolcu, takımın taktik çalışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bunlar farklı şeyler. Taktik olarak çalıştık, bazı şeyleri oturtmaya çalıştık, özellikle top kaybında pres yapmayı. Hep birlikte çalıştık. Otomatikleşmesi gereken hareketler var. İyileştirilmesi gereken noktalar var ama ilk maç için, savunma açısından tutarlı bir performans sergiledik."

"TAKIMDA HERHANGİ BİR GERGİNLİK GÖRMÜYORUM"

Jules Kounde, Fransa Milli Takımı'ndaki atmosfere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Takım iyi bir atmosferde. Şahsen, takımda herhangi bir gerginlik görmüyorum."

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