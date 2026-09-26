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Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Minsk'i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüş yaparak rövanş öncesinde önemli avantaj elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 19:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

NGAH'TAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL

Minsk, karşılaşmanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Marie Ngah, 41. dakikada eşitliği sağladı. Ngah, 43. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak sarı-lacivertlilerin ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Fenerbahçe, ikinci yarıda da gol arayışını sürdürdü. Andrea Staskova 63. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

69. dakikada Zsanett Kajan'ın golüyle farkı üçe çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

RÖVANŞ 30 EYLÜL'DE

Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde önemli avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.

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