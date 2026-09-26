Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
NGAH'TAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL
Minsk, karşılaşmanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'de Marie Ngah, 41. dakikada eşitliği sağladı. Ngah, 43. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak sarı-lacivertlilerin ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Fenerbahçe, ikinci yarıda da gol arayışını sürdürdü. Andrea Staskova 63. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
69. dakikada Zsanett Kajan'ın golüyle farkı üçe çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
RÖVANŞ 30 EYLÜL'DE
Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde önemli avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.
NGAH'TAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL
Minsk, karşılaşmanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'de Marie Ngah, 41. dakikada eşitliği sağladı. Ngah, 43. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak sarı-lacivertlilerin ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
Fenerbahçe, ikinci yarıda da gol arayışını sürdürdü. Andrea Staskova 63. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
69. dakikada Zsanett Kajan'ın golüyle farkı üçe çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
RÖVANŞ 30 EYLÜL'DE
Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde önemli avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.