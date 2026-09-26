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Galatasaray'dan çılgın ara transfer planı!

Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Stuttgart'ın Bosna Hersekli forveti Ermedin Demirovic için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylï¿½l 2026 15:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan çılgın ara transfer planı!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları için planlar hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere yönelik hamleler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yıldıza rotasını çevirdi.

Sarı kırmızılılar, Stuttgart'ın Bosna Hersekli forveti Ermedin Demirovic'i listesinde ön sıralarda tutuyor.

Yaz transfer döneminde de Cimbom'un listesinde olan 28 yaşındaki golcü için ocak ayında yeniden temasların kurulması bekleniyor.

KONTRATI 2028'DE BİTECEK

Stuttgart ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Demirovic'in güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Victor Osimhen'in yanına güçlü bir alternatif eklemek isteyen Galatasaray, 2024'ten beri Stuttgart'ta oynayan ve başarılı bir görüntü çizen Bosna Hersekli yıldızı yakından izliyor.


Ermedin Demirovic'in de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve teklifleri buna göre değerlendireceği dile getirildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ermedin Demirovic, 2026- 2027 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptı.

Stuttgart formasıyla 6 resmi maça çıkan Boşnak yıldız 4 gol kaydetti.

268 dakika sahada kalan Demirovic, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK karşısında attığı 3 golle dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMIN BANKOSU

Aslan'ın takip ettiği Ermedin Demirovic, ülkesi Bosna Hersek'in en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Bosna Hersek Milli Takımı'na düzenli olarak davet edilen 28 yaşındaki forvet, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

Demirovic milli takım formasıyla bugüne kadar 44 maçta 4 gol attı.

LEEDS UNİTED TAKİPTE

Ermedin Demirovic konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın da takipte olduğu bildirildi.

Leeds United'ın, Bosna Hersekli forveti takımda görmek istediği ve ocak ayında Stuttgart'a resmi teklif götüreceği iddia edildi.

 

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