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Braxton Key: "Harika iş çıkardık"

Fenerbahçe Tarfin'de Braxton Key, Virtus Bologna maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Braxton Key: 'Harika iş çıkardık'
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Fenerbahçe Tarfin'de Braxton Key, Virtus Bologna maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Key, maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu, bizim için her şey savunmadan başlıyor.

İkinci yarı rakibimizi durdurduk ve hızlı hücumdan sayılar bulduk. Özellikle kısa savunmasında harika bir iş çıkardık.

Bugün galibiyetin anahtarı, topu iyi paylaşmamızdı. Biz, harika oyunculara sahip bir takımız. Bunu kendi içimizde de konuşuyoruz.

Dolayısıyla yapmamız gereken şey, birbirimizi doğru yerlerde topla buluşturmak. Bugün de bu konuda harika bir iş çıkardık."

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