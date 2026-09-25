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Galatasaray'ın Türkiye Kupası itirazına Tahkim'den ret

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

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Açık
calendar 25 Eylül 2026 19:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Türkiye Kupası itirazına Tahkim'den ret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin itirazının incelendiği belirtildi.

Yapılan müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve itirazın oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

Daha önce TFF'nin aldığı karar doğrultusunda Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu veya yabancı uyruklu futbolcuların, Türkiye Kupası müsabakalarında oynatılabileceği duyurulmuştu.

Galatasaray da 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla bu karara tepki göstermişti.

Kurul, ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 280 bin lira para cezasının da onadı.

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