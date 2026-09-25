CANLI
12'
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
0
Bugün
21:45
Macaristan
Ukrayna
Bugün
21:45
İtalya
Belçika
Bugün
21:45
Türkiye
Fransa
CANLI
13'
Ermenistan
0
Letonya
0
Bugün
21:45
Karadağ
Güney Kıbrıs
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:30
Girona
Albacete
Bugün
22:00
FC Dordrecht
Almere
Bugün
21:45
Galway United FC
Shelbourne
Bugün
21:45
Raith Rovers
Livingston
Bugün
21:45
Arbroath
Queen's Park
Bugün
21:45
Ayr United
Stenhousemuir
Bugün
21:45
Inverness CT
Greenock Morton
Bugün
BİTTİ
Avustralya
1
Brezilya
1
Bugün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Bugün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
CANLI
51'
Niger
2
Lesotho
0
CANLI
11'
Togo
0
Burundi
0
CANLI
14'
Malavi
0
Güney Sudan
0
CANLI
14'
Nijerya
0
Madagaskar
0
Bugün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
CANLI
9'
Ruanda
1
Liberya
0
Bugün
22:00
Mali
Cape Verde
Bugün
22:00
Fas
Gabon
Bugün
22:00
Cezayir
Zambia
Bugün
22:00
Mısır
Angola
Bugün
22:00
Burkina Faso
Benin

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylï¿½l 2026 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylï¿½l 2026 18:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu HaticeAkbaş, altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.