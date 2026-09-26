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Ousmane Dembele: "Zorlu bir deplasmandı"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Ousmane Dembele, Türkiye deplasmanının zorluğuna dikkat çekerken Fransa'nın daha fazla gol bulabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 00:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ousmane Dembele: 'Zorlu bir deplasmandı'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Fransa'nın yıldız futbolcusu Ousmane Dembele, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZORLU BİR DEPLASMANDA GALİBİYET"

Dembele, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu bir deplasmanda elde ettiğimiz bir galibiyet. Genel olarak çok iyi bir maç çıkardık. Bir ya da iki gol daha atabilirdik. Türkiye'ye gelip coşkulu bir stadyumda oynamak kolay olmayacaktı. Bütün hafta boyunca iyi çalıştık. Üç puandan memnunuz."

"ZIDANE GÜZEL FUTBOL BEKLİYORDU"

Fransız yıldız, teknik direktör Zinedine Zidane'ın oyun planına ilişkin de konuştu:

"Zidane güzel futbol ve sahada bolca iletişim bekliyordu. Bize 4-3-3 taktiğini uygulayacağımızı söyledi. Güçlüydük. Pazartesi günkü maça hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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