CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'nın Milano kentinde oynanan yarı final karşılaşmalarında Polonya, Slovenya'yı set vermeden mağlup etti.
POLONYA 3-0 KAZANDI
Polonya, Slovenya karşısında setleri 25-23, 25-23 ve 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
FRANSA, FİNLANDİYA'YI GEÇTİ
Diğer yarı final karşılaşmasında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geldi.
Fransa; 25-17, 18-25, 25-18 ve 25-15'lik setlerle Finlandiya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Polonya'nın rakibi oldu.
Böylece CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final eşleşmesi Polonya-Fransa oldu.
POLONYA 3-0 KAZANDI
Polonya, Slovenya karşısında setleri 25-23, 25-23 ve 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
FRANSA, FİNLANDİYA'YI GEÇTİ
Diğer yarı final karşılaşmasında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geldi.
Fransa; 25-17, 18-25, 25-18 ve 25-15'lik setlerle Finlandiya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Polonya'nın rakibi oldu.
Böylece CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final eşleşmesi Polonya-Fransa oldu.