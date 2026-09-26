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CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylül 2026 01:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Fransa finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Milano kentinde oynanan yarı final karşılaşmalarında Polonya, Slovenya'yı set vermeden mağlup etti.

POLONYA 3-0 KAZANDI

Polonya, Slovenya karşısında setleri 25-23, 25-23 ve 25-18 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

FRANSA, FİNLANDİYA'YI GEÇTİ

Diğer yarı final karşılaşmasında Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Fransa; 25-17, 18-25, 25-18 ve 25-15'lik setlerle Finlandiya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Böylece CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final eşleşmesi Polonya-Fransa oldu.

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