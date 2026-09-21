UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Barcelona ile heyecan seviyesi oldukça yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Kadrosunda Lamine Yamal, Rapinha gibi yıldız isimlerin yer aldığı Barcelona'yı mağlup etmeye çalışacak olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

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19:45 Lille - Galatasaray

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