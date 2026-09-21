Haber Tarihi: 21 Eylül 2026 12:50 -
Güncelleme Tarihi:
21 Eylül 2026 12:50
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Barcelona ile heyecan seviyesi oldukça yüksek bir karşılaşmaya çıkacak. Kadrosunda Lamine Yamal, Rapinha gibi yıldız isimlerin yer aldığı Barcelona'yı mağlup etmeye çalışacak olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek.Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ13 Ekim 202621:00 Galatasaray - Barcelona21 Ekim 202619:45 Lille - Galatasaray3 Kasım 202620:45 Galatasaray - Stuttgart24 Kasım 202620:45 Galatasaray - Aston Villa8 Aralık 202623:00 AEK Athens - Galatasaray19 Ocak 202720:45 Galatasaray - Feyenoord27 Ocak 202723:00 PSG - Galatasaray
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