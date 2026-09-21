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Real Madrid TV: "La Liga'yı bırakıp gideriz!"

Real Madrid'in resmi televizyon kanalı, Atletico Madrid derbisindeki hakem kararlarına çok sert ifadelerle tepki gösterdi. Yayında özellikle Atletico'nun iki kırmızı kart görebileceği pozisyonlara dikkat çekilirken, Real Madrid'e karşı farklı bir hakem standardı uygulandığı savunuldu.

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calendar 21 Eylül 2026 08:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid TV: 'La Liga'yı bırakıp gideriz!'
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Jose Mourinho'nun maç sonundaki açıklamalarının ardından bu kez kulübün resmi yayın organı Real Madrid TV, karşılaşmanın hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Yayında, Atletico Madrid'in bazı pozisyonlarda sahada dokuz kişi kalabileceği savunulurken, bu nedenle maçın yalnızca futbol üzerinden değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

"ATLETICO 9 KİŞİ KALSAYDI NE OLURDU BİLMİYORUZ"

Real Madrid TV'de yapılan değerlendirmede, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz." denildi.

Bu görüş üzerinden karşılaşmanın gidişatının hakem kararlarından ciddi biçimde etkilendiği öne sürüldü.

"BU LİGDEN KALKIP GİTMEK İSTİYORSUNUZ"

Kulüp televizyonundaki eleştirilerin dozu daha sonra yükseldi.

Yayında, birçok Real Madrid taraftarının yaşananların ardından LaLiga'dan uzaklaşmak isteyebileceği savunularak, hakem Ortiz Arias'ın birkaç hafta önce Barcelona oyuncularıyla samimi görüntüler verdiği de gündeme getirildi.

Real Madrid TV, daha önce bazı kararların "gizlenmeye çalışıldığını", ancak artık bunun yapılmadığını ileri sürdü.

ÇOK SERT İFADELER

Yayında kullanılan ifadeler bununla da sınırlı kalmadı.

Real Madrid TV, LaLiga ve hakem yönetimi için son derece ağır ifadeler kullanırken, bu sezon yaşanan kararların artık "bardağı taşırdığını" savundu.

Fede Valverde'ye yapılan bir müdahale de örnek gösterildi. Valverde'nin pozisyona tepki göstermesinin ardından hakemin oyuncuya yaklaşımının da sert ve küçümseyici olduğu iddia edildi.

"REAL MADRID'E BAŞKA BİR ÖLÇÜ UYGULANIYOR"

Kulüp kanalı, benzer pozisyonların Real Madrid söz konusu olduğunda farklı değerlendirildiği görüşünü yineledi.

Yayında, "Real Madrid'e karşı başka bir ölçü var. Real Madrid'in eşit şartlarda mücadele etmesine izin verilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Huijsen'in gördüğü kırmızı karta gönderme yapılarak, aynı pozisyonun Atletico Madrid ceza sahasında yaşanması halinde aynı kararın çıkıp çıkmayacağı sorgulandı.

"FUTBOLU KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Real Madrid TV, derbi değerlendirmesini futbolun saha içi boyutuna girmeden tamamladı.

Hakem kararlarının karşılaşmanın önüne geçtiğini savunan kulüp televizyonu, "Futbol üzerine tartışmanın bir anlamı yok." ifadeleriyle yayını noktaladı.

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