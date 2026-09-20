Matteo Guendouzi bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada Matteo Guendouzi de fileleri havalandırdı.
Fransız futbolcu, mücadelenin 38. dakikasında attığı golle takımının farkı 4'e çıkarmasını sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BU SEZON İLK GOLÜ
Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. resmi maçına çıkan Guendouzi, böylece sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla son golünü ise geçen sezonun 25. haftasında sahasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında kaydetmişti.
Fransız futbolcu, mücadelenin 38. dakikasında attığı golle takımının farkı 4'e çıkarmasını sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BU SEZON İLK GOLÜ
Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. resmi maçına çıkan Guendouzi, böylece sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla son golünü ise geçen sezonun 25. haftasında sahasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında kaydetmişti.