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Matteo Guendouzi bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Matteo Guendouzi bu sezon siftah yaptı
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada Matteo Guendouzi de fileleri havalandırdı.

Fransız futbolcu, mücadelenin 38. dakikasında attığı golle takımının farkı 4'e çıkarmasını sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BU SEZON İLK GOLÜ

Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 12. resmi maçına çıkan Guendouzi, böylece sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla son golünü ise geçen sezonun 25. haftasında sahasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında kaydetmişti.

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