Haber Tarihi: 20 Eylül 2026 16:33 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 16:33

FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (FB EYÜP)

Fenerbahçe Eyüpspor maçı reklamsız bein sports 1 izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Eyüpspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı yayın izleme detayları

FENERBAHÇE EYÜPSPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (FB EYÜP)
Abone Ol
Fenerbahçe Eyüpspor maçı bein Sports 1 izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE EYÜPSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 17. sırada yer alıyor. Sezona 2 yenilgiyle başlayan eflatun-sarılı ekip, 3. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk puanlarını topladı. İstanbul ekibi, daha sonra oynadığı 2 karşılaşmayı ise kaybetti. Mağlup olduğu 4 maçta da rakip kaleye gol atamayan Eyüpspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol atan takım konumunda.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriqi

Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi



ASENSIO SAHALARA DÖNÜYOR

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

EYÜPSPOR'DA 2 EKSİK

Eyüpspor'da sakatlıkları devam eden Taşkın İlter ve Abdelhamid Sabidi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı. İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

 

 

Diğer Haberler

İsmail Kartal'dan taktik açıklaması! Fenerbahçe İsmail Kartal'dan taktik açıklaması!
Marco Asensio, kadroya geri döndü! Fenerbahçe Marco Asensio, kadroya geri döndü!
Real Madrid'de Arda Güler kararı! Real Madrid Real Madrid'de Arda Güler kararı!
Barcelona'dan sakatlık açıklaması: Christensen Barcelona Barcelona'dan sakatlık açıklaması: Christensen
Fiorentina–Napoli maçında puanlar paylaşıldı Napoli Fiorentina–Napoli maçında puanlar paylaşıldı
Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi itirafı! Galatasaray Gennaro Gattuso'dan Mauro Icardi itirafı!
Feyenoord'dan ligde 5 gollü galibiyet! Hollanda Ligi Feyenoord'dan ligde 5 gollü galibiyet!
Selçuk Şahin, Bursaspor maçı sonrası çıldırdı: 'Yaptığınız ayıp' Spor Toto 1. Lig Selçuk Şahin, Bursaspor maçı sonrası çıldırdı: "Yaptığınız ayıp"
İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt! Galatasaray İlkay Gündoğan'ın eşinden olay yaratan yanıt!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Eyüpspor: 11'ler
2
Galatasaray'da flaş iddia: Leroy Sane - Okan Buruk!
3
Fenerbahçe'den Okan Buruk tepkisi!
4
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!
5
Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray'ın istediği oldu: Victor Osimhen!
7
Galatasaray'da Batrakov tartışması!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.