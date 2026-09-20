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Galatasaray'ın istediği oldu: Victor Osimhen!

Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 10:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın istediği oldu: Victor Osimhen!
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Galatasaray'da tedavisi devam eden Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Osimhen, sakatlığına rağmen ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynanacak maçların kadrosunda yer almıştı. Galatasaray ise federasyon ile iletişime geçerek 27 yaşındaki futbolcunun milli maçlarda forma giymemesini talep etmişti.

Galatasaray'ın talebine Nijerya'dan yanıt geldi. Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen'in iki eleme maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Nijerya'dan yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor'a bir an önce iyileşmesini diliyoruz." denildi.

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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