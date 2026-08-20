PMYO Parkur Sınavı Ne Zaman 2026? PMYO Fiziki Yeterlilik Sınav Tarihi

Ancak 2026 PMYO fiziki yeterlilik sınavının kesin tarihleri ve sınav merkezleri henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Adayların parkur sınavına ilişkin tarih ve yer bilgilerini Polis Akademisi'nin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

PMYO parkur sınavı nasıl yapılacak?

PMYO giriş sürecinde adaylar, ön sağlık kontrolünün ardından fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuluyor. Parkurda adayların sürat, çeviklik, koordinasyon ve fiziksel dayanıklılıklarını ölçmeye yönelik etaplar bulunuyor.

Parkurun içeriği ve değerlendirme kriterleri, Polis Akademisi tarafından yayımlanan resmi talimatla belirleniyor.

PMYO parkur sınavı nerede yapılacak?

Fiziki yeterlilik sınavının yapılacağı merkezler ve adayların sınava gireceği tarih, Polis Akademisi tarafından ilan edilecek. Adayların sınav merkezi bilgilerini açıklandıktan sonra Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.

PMYO parkur sınavından sonra ne olacak?

Fiziki yeterlilik aşamasının ardından başarılı olan adaylar, PMYO giriş sınavının diğer aşamalarına devam edecek. Süreçte ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları bulunuyor.

Sonuç: PMYO parkur sınavı ne zaman 2026?

2026 PMYO parkur sınavının kesin tarihi henüz açıklanmadı. 25. Dönem PMYO için ön başvurular 7-13 Ağustos 2026'da tamamlandı. Fiziki yeterlilik sınavının tarih ve merkez bilgilerinin Polis Akademisi tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.