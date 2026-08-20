Haber Tarihi: 20 Ağustos 2026 10:51 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ağustos 2026 10:51
İbrahim Tatlıses Mağarada mı Doğdu?
İbrahim Tatlıses'in hayatıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de "İbrahim Tatlıses mağarada mı doğdu?" sorusu. Şanlıurfa'da bulunan ve sanatçının çocukluk yıllarının geçtiği belirtilen mağara, geçmiş yıllarda restore edilerek müzeye dönüştürüldü.
Tatlıses ise geçmişte yaptığı açıklamalarda mağarada doğduğunu ve burada doğmuş olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
İbrahim Tatlıses nerede doğdu?İbrahim Tatlıses'in doğduğu yer olarak Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesi'ndeki ev gösteriliyor. Bu yapının avlusunda bulunan mağaranın da Tatlıses'in doğduğu yer olduğu uzun yıllardır kamuoyunda anlatılıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de geçmişte Tatlıses'in doğduğu mahalleyi ve evi ziyaret ettiğini duyurdu.Mağarada doğduğu iddiası tartışmalı mı?Evet. Tatlıses'in kendi açıklamalarında mağarada doğduğunu söylediği görülürken, bazı haberlerde ailesine yakın kaynakların mağarada doğduğu hikâyesinin sonradan ortaya atıldığı yönünde iddialarına yer verildi.Bu nedenle konu hakkında farklı anlatımlar bulunuyor. Ancak Tatlıses'in kendisi, 2019 yılında yaptığı açıklamada mağarada doğduğunu açıkça dile getirmişti.İbrahim Tatlıses'in doğduğu yer müze oldu
Şanlıurfa Valiliği ve Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tatlıses'in doğduğu ev ve mağaranın bulunduğu alan restore edilerek "İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara" adıyla ziyaretçilere açıldı.Sonuç: İbrahim Tatlıses mağarada mı doğdu?İbrahim Tatlıses, kendi açıklamalarına göre mağarada doğdu. Ancak geçmişte bazı kaynaklarda bu anlatının doğruluğu tartışmaya açıldı ve ailesine yakın kişilerin farklı açıklamaları gündeme geldi. Bu nedenle mağaranın sanatçının doğum yeri olduğu bilgisi, Tatlıses'in kendi anlatımı ve yerel kaynaklardaki bilgilerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.
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