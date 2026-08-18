Haber Tarihi: 18 Ağustos 2026 21:05 - Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 21:05

Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı TRT 1 izle, FB Lyon maçı izle

Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı canlı TRT 1 link | Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Olimpik Lyon maçını ücretsiz TRT 1 izle | TRT 1'den canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı TRT 1 izle, FB Lyon maçı izle
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Fenerbahçe Olimpik Lyon maçı şifresiz TRT 1 linki! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE OLİMPİK LYON MAÇI CANLI, TIKLA





FENERBAHÇE BU TURA NASIL YÜKSELDİ

2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi. Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

TALISCA FORMDA

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olimpik Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilya futbolcu Anderson Talisca olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 eleme maçında da fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol kaydetti.


OOSTERWOLDE VE MERT YOK

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olimpik Lyon karşısında 11'deki yerini alacak.

LUKAKU LİSTEYE EKLENDİ

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon maçları öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku listeye dahil edilirken, daha önce kadroda yer alan Sidiki Cherif çıkarıldı. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçları kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kanté, Anderson Talisca

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene



FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 305. MAÇINA ÇIKACAK

Olimpik Lyon takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 305. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 66 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 304 mücadelede rakip fileleri 414 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 47. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 47. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberelikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 46

 18

 14

 14

 67

 52
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 304

 121

 66

 117

 414

 424
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI'NDA "KADIKÖY" PERFORMANSI

Olimpik Lyon takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor. Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.

SON DÖNEMDE "İYİ"

Fenerbahçe, iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 31 Avrupa kupası karşılaşmasında sadece 5 kez yenildi. Söz konusu müsabakaların 20'sini kazanan Fenerbahçe, 6 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart, Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı mağlup ederken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı. Fenerbahçe; Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İSMAİL KARTAL, ÇEYREK FİNAL OYNATMIŞTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarıya imza attı. Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performans ortaya koydu. UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı.

İÇ SAHADA 151 MAÇTA 78 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 151 maçta 78 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 151 maçta 78 galibiyet, 33 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 219 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 144 gol gördü.

- Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M
UEFA Kupası

 27

 14

 4

 9
UEFA Avrupa Ligi

 52

 28

 15

 9
Şampiyon Kulüpler Kupası

 16

 6

 3

 7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

 23

 11

 8

 4
UEFA Şampiyonlar Ligi

 20

 9

 2

 9
Kupa Galipleri Kupası

 4

 3

 1

 0
UEFA Konferans Ligi

 9

 7

 0

 2
TOPLAM

 151

 78

 33

 40
FENERBAHÇE, FRANSIZ TAKIMLARIYLA 26. RANDEVUDA

Olimpik Lyon ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 26. randevusuna çıkacak. Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 7 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 31 gole Fransız ekipleri 52 golle yanıt verdi.

İLK RAKİP NICE

Fenerbahçe ilk olarak 1959-1960 sezonunda Fransız takımlarıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken Fenerbahçe organizasyona veda etti. Sarı-lacivertli takım 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi. 1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe bu sonuçla turu geçen taraf oldu.

ÜST ÜSTE 7 MAÇ KAYBETTİ

1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı. 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

SON 11 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ

2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 11 müsabakada 3 galibiyet ve 6 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu. Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3. eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti. 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı. 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı son maç ise Nice karşısındaydı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice'i konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup etti.

LYON'LA 6. RANDEVU

Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 25 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 5'ini Olimpik Lyon'la oynadı. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu. İki ekip son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 5 maçta sarı-lacivertliler 4 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:

Tarih

 Maç

 Skor
19.11.1959

 Fenerbahçe-Nice

 2-1
03.12.1959

 Nice-Fenerbahçe

 2-1
23.12.1959

 Nice-Fenerbahçe

 5-1
24.10.1973

 Nice-Fenerbahçe

 4-0
07.11.1973

 Fenerbahçe-Nice

 2-0
18.09.1985

 Bordeaux-Fenerbahçe

 2-3
02.11.1985

 Fenerbahçe-Bordeaux

 0-0
13.09.1994

 Cannes-Fenerbahçe

 4-0
27.09.1994

 Fenerbahçe-Cannes

 1-5
25.09.2001

 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

 0-1
17.10.2001

 Olimpik Lyon-Fenerbahçe

 3-1
19.10.2004

 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

 1-3
03.11.2004

 Olimpik Lyon-Fenerbahçe

 4-2
18.02.2010

 Lille-Fenerbahçe

 2-1
25.02.2010

 Fenerbahçe-Lille

 1-1
20.09.2012

 Fenerbahçe-Marsilya

 2-2
22.11.2012

 Marsilya-Fenerbahçe

 0-1
27.07.2016

 Fenerbahçe-Monaco

 2-1
03.08.2016

 Monaco-Fenerbahçe

 3-1
15.09.2022

 Rennes-Fenerbahçe

 2-2
27.10.2022

 Fenerbahçe-Rennes

 3-3
06.08.2024

 Lille-Fenerbahçe

 2-1
13.08.2024

 Fenerbahçe-Lille

 1-1
23.01.2025

 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

 0-0
02.10.2025

 Fenerbahçe-Nice

 2-1
 

FENERBAHÇE LYON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

 
Olimpik Lyon: Greif, Maitland Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda

 

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