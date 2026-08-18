Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi ortak mesaj!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ederek Devler Ligi'ne kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli futbolcular, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





KEREM AKTÜRKOĞLU: "TARAFTARLARIMIZIN ÖZLEMİNE SON VERMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, takım olarak hem fiziksel hem de mental açıdan karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.





Kerem, "Bu önemli karşılaşma öncesinde tüm konsantrasyonumuzla Fenerbahçe'mizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için çalışmalarımızı en iyi şekilde yaptık. Hem mental hem de fiziksel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





Taraftarların Şampiyonlar Ligi özleminin farkında olduklarını belirten milli futbolcu, "Taraftarlarımızın da uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi özlemi çektiğinin farkındayız. Sahada göstereceğimiz performansla bu özleme son vermek ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağız." dedi.





TALİSCA: "İKİ MAÇA DA HAZIRIZ"

Anderson Talisca ise bir önceki turda iyi iki maç çıkardıklarını belirterek Lyon eşleşmesine hazır olduklarını dile getirdi.





Brezilyalı yıldız, "Bir önceki turda iyi iki maç çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok önemli iki karşılaşma var. Takım olarak bu mücadeleye hazırız. Çalışmalarımızı büyük bir odaklanmayla sürdürüyoruz. Hem fiziksel hem de mental olarak bu maçlara hazırız." şeklinde konuştu.





AKE: "HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Nathan Ake de Lyon karşılaşmasının zorlu geçeceğini vurguladı.





Hollandalı futbolcu, "Zor bir maç olacak, bunun bilincindeyiz. Zorluğunun yanı sıra bizim için çok özel bir karşılaşma olacak. Hiç şüphe yok ki sahada elimizden gelenin en iyisini yapacak ve her şeyimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu ilk maçı, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi açısından kritik önem taşıyor.



