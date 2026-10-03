MHK'de şok istifa: Sebahattin Şirin

Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Türk futbolunda hakemlik sistemine yönelik adli süreç devam ederken MHK'de yeni bir gelişme yaşandı.



Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin görevinden istifa etti.





ADLİ SÜRECİN ARDINDAN İSTİFA

Şahin'in istifası, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geldi.





Devam eden adli süreç kapsamında gözaltına alınan Sebahattin Şahin, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.





YENİ MHK BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulunun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.





TFF, yeni MHK'nin atanmasına kadar 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile üyeler Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceğini duyurmuştu.



Sebahattin Şahin'in istifasıyla birlikte MHK'deki son gelişmelere bir yenisi daha eklendi.



