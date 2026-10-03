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VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı yendi!

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı yendi!
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Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Aylin Uysalcan, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Berka Buse Özden)

Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Evans, Abderrahim, Artyshuk, Burcu Yönder)

Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-19

Süre: 119 dakika (28, 27, 34, 30)

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