İngiltere'den Hırvatistan'a gol yağmuru! Maç tarihe geçti!

Stadion HNK Rijeka'da oynanan mücadelede İngiltere, rakibini 7-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İNGİLTERE İLK YARIDA FARKI AÇTI
İngiltere, karşılaşmanın 8. dakikasında Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti.
21. dakikada Jude Bellingham farkı 2'ye çıkarttı.
HESABI ERKEN AÇTI✍️
⚽️ İngiltere, Hırvatistan karşısında henüz 8. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/jQRkZIXjdq https://t.co/ekST7Nw7nk
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
📽️ ⚽️Jude Bellingham, farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/hYpjVMZF89 https://t.co/LN0KZY2fJy
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
39. dakikada Anthony Gordon skoru 3-0 yaptı.
İlk yarının sonlarına doğru Bukayo Saka'nın kaydettiği golle İngiltere soyunma odasına 4-0 önde gitti.
✨ İngiltere'de Anthony Gordon, Hırvatistan'ı da boş geçmedi.
✅ Çekya
✅ İspanya
✅ Hırvatistan pic.twitter.com/Ti1CqXBLKO https://t.co/VJs8GvTCyS
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
İKİNCİ YARIDA DA DURMADI
⚽️ İngiltere'de goller kervanına Bukayo Saka da katıldı! Hırvatistan karşısında skor 4-0 oldu ve bu gol ilk devrenin skorunu belirledi. pic.twitter.com/XUIwwxVeZH https://t.co/VRIo8bmsnN
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
İngiltere, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.
Bukayo Saka, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-0'a getirdi.
🔥İNGİLTERE'DEN GOL ŞOV!
⚽️ Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü atarak Hırvatistan karşısında skoru 5-0'a getirdi! pic.twitter.com/8Tfl6uA4bd https://t.co/A1gIcHUyLD
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
Oyuna 70.dakikada dahil olan Morgan Rogers takımının 7. golünü atarak maçın sonucunu belirledi.
💥 6-0 OLDU, DURMUYORLAR!
⚽️ İngiltere, Hırvatistan karşısında skoru 6-0 yaptı! Bukayo Saka, Hırvat savunmasının hatasını affetmedi.pic.twitter.com/4sxeHDPAYY https://t.co/dgvh7fQtPd
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
İngiltere Milli Takımı'nın çektiği 10 isabetli şutun 7'si ağlarla buluştu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla İngiltere puanını 6'ya yükseltirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.
🚀İngiltere, Morgan Rogers'ın golüyle Hırvatistan karşısında skoru 7-0 yaptı.
💥 Bu skorla Hırvatistan, tarihinin en ağır yenilgisini aldı. pic.twitter.com/7iRYkODwlu https://t.co/EjVI44Qoig
— Sporx (@sporx) October 3, 2026
HIRVATİSTAN TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİSİ
İngiltere karşısında 7 gol yiyen Hırvatistan, milli takım tarihinin en ağır yenilgisini aldı.
Bu sonuçla İngiltere puanını 6'ya yükseltirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.
LIVAKOVIC'E 7 GOLLÜK ŞOK
Fenerbahçe'nin sezon başında Barcelona'ya transfer ettiği Dominik Livakovic de Hırvatistan'ın kalesini korudu.
İngiltere karşısında 7 gol gören Livakovic, takımının tarihi mağlubiyetine engel olamadı.