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İngiltere'den Hırvatistan'a gol yağmuru! Maç tarihe geçti!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederken, ev sahibi ekip tarihinin en ağır yenilgisini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 20:57
Fotoğraf: Imago
İngiltere'den Hırvatistan'a gol yağmuru! Maç tarihe geçti!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Stadion HNK Rijeka'da oynanan mücadelede İngiltere, rakibini 7-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İNGİLTERE İLK YARIDA FARKI AÇTI

İngiltere, karşılaşmanın 8. dakikasında Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti.

21. dakikada Jude Bellingham farkı 2'ye çıkarttı.


39. dakikada Anthony Gordon skoru 3-0 yaptı.

İlk yarının sonlarına doğru Bukayo Saka'nın kaydettiği golle İngiltere soyunma odasına 4-0 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İngiltere, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Harry Kane, 53. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Bukayo Saka, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 6-0'a getirdi.

Oyuna 70.dakikada dahil olan Morgan Rogers takımının 7. golünü atarak maçın sonucunu belirledi.

İngiltere Milli Takımı'nın çektiği 10 isabetli şutun 7'si ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngiltere, Hırvatistan'ı 7-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla İngiltere puanını 6'ya yükseltirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.

HIRVATİSTAN TARİHİNİN EN AĞIR YENİLGİSİ

İngiltere karşısında 7 gol yiyen Hırvatistan, milli takım tarihinin en ağır yenilgisini aldı.

Bu sonuçla İngiltere puanını 6'ya yükseltirken, Hırvatistan 3 puanda kaldı.

LIVAKOVIC'E 7 GOLLÜK ŞOK

Fenerbahçe'nin sezon başında Barcelona'ya transfer ettiği Dominik Livakovic de Hırvatistan'ın kalesini korudu.

İngiltere karşısında 7 gol gören Livakovic, takımının tarihi mağlubiyetine engel olamadı.

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