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Romelu Lukaku'dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe sözleri

Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, Türkiye maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 00:34 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Romelu Lukaku'dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe sözleri
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Fenerbahçe'deki forma mücadelesi hakkında konuşan tecrübeli golcü, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

"GOLÜMDEN MEMNUNUM"

Türkiye karşısında takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Lukaku, şunları söyledi:

"Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum.Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."

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