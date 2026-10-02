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Jota Silva: "Geri dönmek istiyorum"

Olympiakos forması giyen Jota Silva, kariyerinde bir gün eski kulübü Vitoria Guimaraes'e geri dönmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 16:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jota Silva: 'Geri dönmek istiyorum'
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Olympiakos forması giyen Jota Silva, geleceğine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli hücum oyuncusu, kariyerinde bir gün eski kulübü Vitoria Guimaraes'e geri dönmek istediğini dile getirdi.

Jota Silva, "Yakın zamanda Portekiz'e dönmeyi düşünmüyorum. Uzak geleceğe dair plan yapma alışkanlığım yok ama bir şeyden eminim: Bir gün Vitoria Guimaraes'e geri döneceğim, bu kesin! Bunu çok istiyorum ve gerçekleşmesini umuyorum." dedi.

Vitoria'ya geri dönüşü için bir zaman belirlemediğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Bunun için belirli bir yıl belirlemedim, anı yaşamayı ve tadını çıkarmayı tercih ediyorum. Bu fırsat doğru zamanda ortaya çıkacaktır." sözlerini sarf etti.

Olympiakos'ta bu sezon 9 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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