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Zidane'dan yıllar sonra gelen Materazzi açıklaması: "Pişman değilim!"

Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi'ye attığı kafa sonrası yaşananlarla ilgili yıllar sonra açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Zidane'dan yıllar sonra gelen Materazzi açıklaması: 'Pişman değilim!'
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Zinedine Zidane, Fransa ile İtalya arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde 2006 Dünya Kupası finalinde Marco Materazzi ile yaşadığı olay hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Berlin'de oynanan finalde Materazzi'ye kafa atan ve uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Zidane, kariyerinin son maçında yaşanan olayla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"YAPTIKLARIMLA GURUR DUYMUYORUM"

Zidane, Materazzi ile olaydan bu yana konuşmadığını belirtirken, yaşananlardan pişman olmadığını söyledi.

Fransız teknik adam, "O günden beri Materazzi ile konuşmadım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum, bunu her zaman söyledim, ama aynı zamanda pişman da değilim. Bu kariyerimin bir parçası." ifadelerini kullandı.

"KARİYERİM SADECE BUNDAN İBARET DEĞİL"

Yaşanan olayın kariyerinin tamamını tanımlamadığını vurgulayan Zidane, "Neyse ki, kariyerimde yaptığım her şey bu değildi. Olumlu ve keyifli anlar da var ve ben onları hatırlamayı tercih ediyorum. Kariyeriniz sadece harika anlardan ibaret olamaz." dedi.

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