Ömer Faruk Ünal: 'Özür dileyin, UEFA onaylamaz'

Ömer Faruk Ünal, Türkiye gazetesindeki köşesinde MHK ve hakemler dosyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte Ömer Faruk Ünal'ın yazısından öne çıkanlar:
"Mevcut TFF'nin ilk icraatı, Hakem Akademisini kapatmak olmuştu.
Neredeyse kapatma töreni yapacaklardı. Büyük marifet saydılar!
Bu hakem sınavlarını orası yapıyordu.
Atletik testler, kural sınavları, il hakem kurulu başkanlık sınavları, hepsi MHK'dan bağımsız işliyordu.
Öyle ki sonuçlar MHK'ya sadece Excel tablosu hâlinde geliyordu. Kimse oynamasın diye.
Şimdiki gibi bir tane dernek başkanının kafa koparmasına fırsat verilmeyecekti, bu kepazelik yaşanmayacaktı!
"ÇIKIP BİR ÖZÜR DİLEYİN"
TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri!
Tahkim Kurulu Başkanı ve üyeleri!
Bu MHK'yı getirmek için uğraşan malum birkaç kulüp (1. Lig dahil) başkanı!
Medyadaki şakşakçıları!
Ekranlarda Ferhat Gündoğdu'ya methiyeler düzenler!
Buraları temizlemeye geldi diye nara atanlar!
Ahbap-çavuş, baba oğul diye tepemizde boza kaynatanlar!
Genç hakem diye avazı çıktığı kadar bağıranlar!
Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyenler!
"Türk hakemliği uçacak" diyen meslek büyüklerimiz!
Kefil olanlar, sunumlarına hayran kalanlar!
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kafasına bu MHK'yı sokan ve ikna eden kişi!
Arkadaşlar, çıkıp bir özür dileyin! "Aldatıldık, kandırıldık, bilemedik, yanıldık!" falan deyin!"
"UEFA BUNU ONAYLAMAZ"
"MHK Genel Müdürü Ferhat Gündoğdu, görev koltuğunda bir yılını doldurmuştu.
Ben hep göreve devam etmesi gerektiğini söylüyordum!
Çünkü o günlerde yollar ayrılsaydı hep şunu diyeceklerdi: "Tam buraları temizliyordu, cesaretle neşteri vuruyordu, izin vermediler, önünü kestiler..."
O ekranlarda destek verenler, bunu bağıra bağıra haykıracaklardı. Bugünleri kimse göremeyecekti. Genel Müdür, kahraman olacaktı! Belki üçüncü defa göreve getirilecekti.
FIFA listesi ne olacak?
2027 FIFA hakem listesi için dün son gündü. UEFA'ya bildirilmeliydi. Bildirildi mi? Bildirildiyse kim bildirdi? Ortada MHK yok!
UEFA bu listeyi onaylar mı? Bunların hepsi soru işareti!
2. ve 3. Lig kulübü Tahkim'e gitse...
TFF 2. ve 3. Lig'deki hakem tayinleri dün açıklandı.
MHK şu anda beş kişi! Üç kişilik PMİK yok! Hakem İşleri Müdürü yurt dışında maçta.
Hafta başında hakem kararlarından canı yanan söz konusu kulüplerden biri, Tahkim Kuruluna başvursa, "Bizim maçımıza tayin edilen hakemler, talimatlara aykırı belirlenmiştir." dese ne olacak?"
"Mevcut TFF'nin ilk icraatı, Hakem Akademisini kapatmak olmuştu.
Neredeyse kapatma töreni yapacaklardı. Büyük marifet saydılar!
Bu hakem sınavlarını orası yapıyordu.
Atletik testler, kural sınavları, il hakem kurulu başkanlık sınavları, hepsi MHK'dan bağımsız işliyordu.
Öyle ki sonuçlar MHK'ya sadece Excel tablosu hâlinde geliyordu. Kimse oynamasın diye.
Şimdiki gibi bir tane dernek başkanının kafa koparmasına fırsat verilmeyecekti, bu kepazelik yaşanmayacaktı!
"ÇIKIP BİR ÖZÜR DİLEYİN"
TFF Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri!
Tahkim Kurulu Başkanı ve üyeleri!
Bu MHK'yı getirmek için uğraşan malum birkaç kulüp (1. Lig dahil) başkanı!
Medyadaki şakşakçıları!
Ekranlarda Ferhat Gündoğdu'ya methiyeler düzenler!
Buraları temizlemeye geldi diye nara atanlar!
Ahbap-çavuş, baba oğul diye tepemizde boza kaynatanlar!
Genç hakem diye avazı çıktığı kadar bağıranlar!
Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyenler!
"Türk hakemliği uçacak" diyen meslek büyüklerimiz!
Kefil olanlar, sunumlarına hayran kalanlar!
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kafasına bu MHK'yı sokan ve ikna eden kişi!
Arkadaşlar, çıkıp bir özür dileyin! "Aldatıldık, kandırıldık, bilemedik, yanıldık!" falan deyin!"
"UEFA BUNU ONAYLAMAZ"
"MHK Genel Müdürü Ferhat Gündoğdu, görev koltuğunda bir yılını doldurmuştu.
Ben hep göreve devam etmesi gerektiğini söylüyordum!
Çünkü o günlerde yollar ayrılsaydı hep şunu diyeceklerdi: "Tam buraları temizliyordu, cesaretle neşteri vuruyordu, izin vermediler, önünü kestiler..."
O ekranlarda destek verenler, bunu bağıra bağıra haykıracaklardı. Bugünleri kimse göremeyecekti. Genel Müdür, kahraman olacaktı! Belki üçüncü defa göreve getirilecekti.
FIFA listesi ne olacak?
2027 FIFA hakem listesi için dün son gündü. UEFA'ya bildirilmeliydi. Bildirildi mi? Bildirildiyse kim bildirdi? Ortada MHK yok!
UEFA bu listeyi onaylar mı? Bunların hepsi soru işareti!
2. ve 3. Lig kulübü Tahkim'e gitse...
TFF 2. ve 3. Lig'deki hakem tayinleri dün açıklandı.
MHK şu anda beş kişi! Üç kişilik PMİK yok! Hakem İşleri Müdürü yurt dışında maçta.
Hafta başında hakem kararlarından canı yanan söz konusu kulüplerden biri, Tahkim Kuruluna başvursa, "Bizim maçımıza tayin edilen hakemler, talimatlara aykırı belirlenmiştir." dese ne olacak?"